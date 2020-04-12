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Самолет из Сеула со 130 россиянами приземлился во Владивостоке
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Самолет из Сеула с россиянами приземлился в аэропорту Хабаровска

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Самолет авиакомпании «Аврора» осуществил посадку в аэропорту Хабаровска со второй группой соотечественников, вернувшихся из Южной Кореи специальным рейсом. Об этом рассказали в воскресенье, 12 апреля, агентству «Интерфакс-Дальний Восток» в аэропорту Хабаровска.

«Рейс выполнен, самолет совершил посадку в 19:51 (12:51 мск)», — сообщил собеседник агентства.

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В 11:48 по московскому времени борт из Сеула с 130 россиянами приземлился в аэропорту Владивостока. Всем им предстоит соблюсти двухнедельный карантин.

Накануне в график вывозных чартеров на 12 апреля вошли рейсы в российские регионы. Отмечалось, что вылетят два чартера из Сеула — во Владивосток и Хабаровск, один — из Бангкока в Красноярск. Также был запланировал рейс из Токио в Москву.

10 апреля Минтранс заявил о готовящейся организации авиарейсов из Сеула во Владивосток и Хабаровск авиакомпанией «Аврора».

В Россию с 20 марта из-за рубежа вернулись более 164,6 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минтранса по итогам заседания рабочей группы по координации возвращения россиян из зарубежных стран.

Правительство России 4 апреля утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом. Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.

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