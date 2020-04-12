В Сеуле задержан вылет самолета с россиянами во Владивосток

Вылет самолета авиакомпании «Автора» из Сеула с россиянами во Владивосток задержан. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщили в справочной аэропорта.

Самолет должен был вылететь около 15:00 по местному времени (09:00 мск) воскресенья. «Самолет пока не вылетел. Ориентировочное время прибытия — 18:30 (11:30 мск)», — цитирует представителя авиаузла «РИА Новости».

Ранее вывоз россиян «Авророй» откладывался, так как перевозчик не получал разрешение от Минтранса.

Заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков заявил ранее в воскресенье, что авиарейсом во Владивосток прибудут около 130 россиян из Приморья, регионов Сибири и Дальнего Востока.

По прилету они пройдут двухнедельный карантин, отметил он. За прибывшими будет наблюдать медицинский персонал. Те жители Приморья, кто не сможет обеспечить себе самоизоляцию дома, смогут воспользоваться обсерватором.

Ранее 12 апреля из токийского аэропорта Ханэда вылетел вывозной авиарейс Токио — Москва вылетел из Японии с 179 россиянами на борту.

Правительство России 4 апреля утвердило порядок оказания помощи россиянам за рубежом. Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.

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