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Посольство сообщило о переносе вывозного рейса из Антальи в Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вывозной рейс из Антальи в Москву, который был запланирован на 11 апреля, переносится на более позднюю дату. Об этом на своей странице в Twitter сообщило посольство России в Турции.

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Отмечается, что перенос связан с введением запрета выходить на улицу с полуночи 11 апреля до 13 апреля в 30 крупных турецких городах, включая Анталью.

О новой дате вывозного рейса будет сообщено дополнительно, однако он будет возможен только после отмены действия комендантского часа.

В Турции с 00:00 часов 11 апреля по распоряжению министерства внутренних дел республики в 30 городах и провинции Зонгулдак вводится комендантский час.

Согласно указанию министерства, выход на улицы будет запрещен жителям таких крупных городов, как Анкара, Стамбул, Измир, Анталия, Адана, Айдын, Балыкесир, Бурса, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Кахраманмараш, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Орду, Сакарьа, Самсун, Шанлыурфа, Текирдаг, Трабзон и Ван.

9 апреля сообщалось, что оперативный штаб правительства России согласовал график вывозных рейсов до 13 апреля.

Ранее в тот же день премьер-министр России Михаил Мишустин поручил наладить механизм вывоза граждан из-за рубежа. 4 апреля правительство утвердило порядок оказания помощи гражданам в сложной ситуации за рубежом.

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