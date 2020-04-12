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Из Токио в Москву вылетел вывозной рейс с 179 россиянами

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Фото:TASS/Zuma
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Вывозной авиарейс Токио–Москва вылетел из Японии с 179 россиянами на борту из аэропорта Ханэда. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает «РИА Новости».

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По данным российского посольства в Японии, в стране продолжают оставаться около 400 граждан России.

Накануне в график вывозных чартеров на 12 апреля вошли рейсы в российские регионы. Отмечалось, что вылетят два чартера из Сеула — во Владивосток и Хабаровск, один — из Бангкока в Красноярск. Также был запланировал рейс из Токио в Москву.

13 апреля «Аэрофлот» привезет в Москву около 500 россиян из Подгорицы и Мадрида.

В Россию с 20 марта из-за рубежа вернулись более 164,6 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минтранса по итогам заседания рабочей группы по координации возвращения россиян из зарубежных стран.

Правительство России 4 апреля утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом. Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.

По данным на 11 апреля, в Москве число заразившихся коронавирусом превысило 8,8 тыс. пациентов. Всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения инфекцией в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

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