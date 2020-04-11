Вывозной рейс из Бангкока в Красноярск состоится 12 апреля

Вывозной рейс Бангкок–Красноярск для граждан России состоится 12 апреля. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщило посольство РФ в Таиланде в своем Facebook.

«Вылет рейса Бангкок–Красноярск состоится 12 апреля 2020 года в 19:35 (0:35 мск. ― Ред.). Рейс № SVR3620. Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Красноярске и Красноярском крае», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что количество посадочных мест на борту самолета ограничено, поэтому списки пассажиров будут формироваться по принципу «живой очереди». Кроме того, в случае наличия на руках билета любой российской авиакомпании перелет будет осуществлен бесплатно.

В марте из-за ограничительных мер, вводимых странами на фоне пандемии коронавируса, многие туристы из России оказались заблокированными в других странах и не могли вернуться на родину. Проработкой их вывоза занимается специальная рабочая группа.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 11 апреля, на планете зарегистрировано свыше 1,7 млн случаев заболевания, умерли более 102 тыс. человек, вылечились — 376 тыс.