Остров Пхукет закроется на месяц из-за коронавируса

Остров Пхукет в Таиланде закроется для въезда с суши и моря с 30 марта до 30 апреля из-за распространения коронавируса. Об этом объявил губернатор провинции Пхакапхонг Тавипатана в воскресенье, 29 марта.

«Закрыть все пункты въезда-выезда на острове Пхукет за исключением авиатранспортных начиная с 00 часов 01 минуты 30 марта 2020 года и до 30 апреля 2020 года или иной даты, которая будет объявлена по постановлению властей», ― цитирует агентство «РИА Новости» заявление местных властей.

Приехать на остров смогут только те, кому разрешило въезд правительство Таиланда для борьбы с распространением коронавируса, а также дипломаты и консульский персонал. Кроме того, ограничения не затронут необходимые транспортные и почтовые перевозки, пишет «Газета.ру».

Все прибывающие в обязательном порядке должны будут показать медицинские свидетельства, что у них нет коронавируса.

Генеральный консул России на острове Владимир Соснов объяснил, что, несмотря на запрет, пока рейсы местных авиалиний будут выполняться. В связи с этим россияне, которые хотят вернуться домой, смогут сделать это как при помощи местных перевозчиков с пересадкой в Бангкоке, откуда авиакомпанией «Аэрофлот» выполняются рейсы в Москву.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 678 тыс. случаев заболевания, умерли более 31 тыс. человек, вылечились — более 146 тыс.

В России к настоящему моменту зафиксировано 1534 заболевших, из них 64 вылечились, девять ― скончались.