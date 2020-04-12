Самолет с 212 россиянами вылетел из Бангкока в Красноярск

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» с 212 россиянами на борту вылетел из Бангкока в Красноярск. Об этом в воскресенье, 12 апреля, рассказали «РИА Новости» в пресс-службе аэропорта вылета.

Вылет состоялся в 17:27 по местному времени (13:27 мск).

«На рейс были зарегистрированы 212 пассажиров, включая детей в возрасте до двух лет, которым не требуются отдельные места. Ожидаемое время прибытия самолета в Красноярск — после 00:00 часов 13 апреля по красноярскому времени (20:00 мск)», — сообщил собеседник агентства.

Регистрация и посадка пассажиров на рейс осуществлялись в соответствии со списками Минкомсвязи и госуслуг. Списки формировались в созданном министерством Telegram-канале, через который россияне получали подтверждение регистрации.

Рейс доставит на родину жителей Красноярска и Красноярского края. Красноярцы с обратными билетами иностранных авиакомпаний, которые также отменили свои рейсы, приобретали билеты «Уральских авиалиний» на стойке авиакомпании.

На момент начала вывозных авиарейсов из Таиланда на территории страны находились более 8 тыс. российских туристов.

Ранее 12 апреля рейсами авиакомпании «Аврора» в Хабаровск и Владивосток из Сеула вернулись россияне, ранее заблокированные за рубежом. Всем вернувшимся из-за границы предстоит соблюсти двухнедельный карантин.

Накануне в график вывозных чартеров на 12 апреля вошли рейсы в российские регионы. Отмечалось, что вылетят два чартера из Сеула — во Владивосток и Хабаровск, один — из Бангкока в Красноярск. Также был запланировал рейс из Токио в Москву.

В Россию с 20 марта из-за рубежа вернулись более 164,6 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минтранса по итогам заседания рабочей группы по координации возвращения россиян из зарубежных стран.

Правительство России 4 апреля утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом. Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.