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Самолет с россиянами прибыл в Иркутск из Бангкока

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Фото: РИА Новости/Кирилл Шипицын
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Самолет авиакомпании S7 с россиянами прибыл из Бангкока в Иркутск. Об этом сообщается на сайте международного аэропорта Иркутска.

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На онлайн-табло указано, что рейс С7-6332 прибыл из Бангкока в 00:10 (19:10 мск). Как сообщает «РИА Новости», на борту самолета было 156 пассажиров. Транзитных пассажиров разместят в обсерваторах, а остальным необходимо соблюдать карантин в течение 14 дней.

Ранее сообщалось, что вывозной рейс Стамбул–Москва планируется выполнить 16 апреля.

12 апреля рейсами авиакомпании «Аврора» в Хабаровск и Владивосток из Сеула вернулись россияне, застрявшие за рубежом. Всем вернувшимся из-за границы предстоит соблюсти двухнедельный карантин.

4 апреля правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом.

Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.

На выплату материальной помощи для россиян, которые находятся за границей, выделено 500 млн рублей, однако правительство готово в случае необходимости увеличить эту сумму, заявил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. В случае одобрения заявки в день выплачивается 2,4 тыс. рублей на взрослого человека и 1,6 тыс. рублей на ребенка в возрасте до 14 лет.

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