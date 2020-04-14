Минкомсвязь назвала дату вывозного рейса из Стамбула в Москву

Вывозной рейс Стамбул–Москва планируется выполнить 16 апреля. Об этом говорится в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ», созданном Минкомсвязью России для информирования возвращающихся на родину россиян.

Рейс SU2131 Стамбул–Москва вылетит 16 апреля 2020 года в 12:30 по местному времени, говорится в сообщении во вторник, 14 апреля.

Ранее во вторник стало известно об отмене вывозных рейсов авиакомпании «Аэрофлот» из Рима и Амстердама, которые были запланированы на 15 и 16 апреля соответственно.

12 апреля рейсами авиакомпании «Аврора» в Хабаровск и Владивосток из Сеула вернулись россияне, застрявшие за рубежом. Всем вернувшимся из-за границы предстоит соблюсти двухнедельный карантин.

4 апреля правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом. Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах.

1 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 14 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,9 млн случаев заболевания, скончались 119 тыс. человек.