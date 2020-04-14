Прямой эфир
Сюжет:

Минкомсвязь назвала дату вывозного рейса из Стамбула в Москву

0
Фото: REUTERS/Umit Bektas
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вывозной рейс Стамбул–Москва планируется выполнить 16 апреля. Об этом говорится в Telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ», созданном Минкомсвязью России для информирования возвращающихся на родину россиян.

«Спасибо, что кормят, но спим мы на полу»
Несколько сотен человек застряли в аэропорту Дохи в ожидании возвращения на родину

Рейс SU2131 Стамбул–Москва вылетит 16 апреля 2020 года в 12:30 по местному времени, говорится в сообщении во вторник, 14 апреля.

Ранее во вторник стало известно об отмене вывозных рейсов авиакомпании «Аэрофлот» из Рима и Амстердама, которые были запланированы на 15 и 16 апреля соответственно.

12 апреля рейсами авиакомпании «Аврора» в Хабаровск и Владивосток из Сеула вернулись россияне, застрявшие за рубежом. Всем вернувшимся из-за границы предстоит соблюсти двухнедельный карантин.

4 апреля правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом. Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах.

1 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 14 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,9 млн случаев заболевания, скончались 119 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спецрейс для возвращения россиян из Италии запланирован на 15 апреля
Около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020