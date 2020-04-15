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Захарова сравнила НАТО с игрушечной машинкой

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Отказ главы НАТО Йенса Столтенберга пересматривать военные приоритеты альянса в связи с пандемией коронавируса напоминает «детскую машинку, которая уперлась в стену». Об этом, комментируя слова генсека, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 15 апреля.

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«Колеса крутятся, батарейка садится, дети в другую комнату убежали, а она жужжит и не сдается», — написала Захарова в Facebook.

14 апреля Столтенберг заявил, что НАТО собирается оказывать помощь государствам, входящим в альянс, в борьбе с коронавирусом и заниматься сдерживанием России. По его словам, РФ сохраняет военное присутствие вдоль границ НАТО, в том числе в черноморском регионе, наращивает военное присутствие в Крыму, усиливает Черноморский флот, а также якобы помогает добровольцам на юго-востоке Украины, и всё это требует сдерживающих мер.

На вопрос о том, собирается ли НАТО помогать России в борьбе с коронавирусом, он ответил, что соответствующих запросов не поступало.

По данным Worldometer на 15 апреля, в мире более 2,02 млн зараженных коронавирусом. Умерло более 131 тыс. человек.

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