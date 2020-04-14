В НАТО объявили о планах сдерживать Россию и бороться с коронавирусом

НАТО собирается оказывать помощь государствам — членам своего альянса в борьбе с коронавирусом и заниматься сдерживанием России. Об этом во вторник, 14 апреля, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы видим, что Россия сохраняет военное присутствие вдоль границ НАТО, в том числе в черноморском регионе, наращивает военное присутствие в Крыму, усиливает Черноморский флот», — приводит ТАСС слова Столтенберга.

Он также выразил уверенность в том, что Россия помогает добровольцам на востоке Украины, поэтому НАТО, по его словам, будет помогать участникам своего альянса не только в теме противодействия коронавирусу, но и в вопросе безопасности.

В частности, Столтенберг сообщил, что НАТО усилило свое присутствие в черноморском регионе. Кроме того, альянс на данный момент тесно сотрудничает с Украиной, Грузией и Румынией.

В ответ на вопрос о том, есть ли у альянса планы помочь России в борьбе с коронавирусом, Столтенберг ответил, что из Москвы об этом не было запросов.

«Сейчас я обращаю внимание на то, как координировать поддержку странам — членам НАТО. Ситуация в России напоминает нам, что это глобальный кризис, общий вызов, и мы должны реагировать на него вместе», — добавил генсек.

Вместе с тем в начале апреля постпред США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон заявила, что альянс и Россия должны и будут помогать друг другу в борьбе против коронавируса.

Тогда же Столтенберг оценил то, как Россия помогает другим странам в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В марте в НАТО рассказали о влиянии коронавируса на деятельность альянса. В частности, в организации внимательно следят за здоровьем и состоянием своих сотрудников. Кроме того, им пришлось перекроить график военных учений из-за распространения эпидемии.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным Worldometer на 14 апреля, в мире зафиксировано 1,94 млн случаев заражения коронавирусом, 120,5 тыс. пациентов скончались, 458,9 тыс. человек выздоровели.