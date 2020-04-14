Россия не будет просить ЕС о снятии санкций из-за коронавируса

Россия не собирается обращаться к Евросоюзу с просьбой снять санкции на фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в мире. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе видеоконференции с журналистами 14 апреля.

«Если Евросоюз поймет, что метод исчерпал себя и откажется от тех решений, которые были приняты в 2014 году, мы, конечно, будем готовы ответить взаимностью. Но просить сделать это (снять санкции. – Ред.) мы не собираемся», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Также Лавров выразил мнение, что эпидемия коронавируса проверяет международные интеграционные объединения на прочность и объединениям стран предстоит многое переосмыслить в их деятельности, после того как глобальная угроза будет устранена. Он упомянул такие структуры как БРИКС, G20 и ЕАЭС.

В начале апреля США, страны-члены Евросоюза, Украина, Грузия и Великобритания заблокировали на Генассамблее ООН проект российской резолюции об отмене санкций, которые мешают другим странам бороться с пандемией нового коронавируса. Помимо РФ, соавторами резолюции выступили еще 28 стран.

Москва призвала тех, кто заблокировал проект, представить свои аргументы и обосновать отказ принять резолюцию.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции.

Москва неоднократно заявляла, что процедура воссоединения Крыма с Россией соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

Под санкции попали отдельные физические лица, компании и целые сектора российской экономики. После этого рестрикции неоднократно продлевались, а санкционные списки пополнялись.

4 марта постоянные представители стран – членов Евросоюза согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против России. Ряд ограничений в отношении физических и юридических лиц был продлен на шесть месяцев.