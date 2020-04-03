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США и Украина заблокировали в ООН резолюцию России о борьбе с COVID-19

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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США, страны Евросоза, Украина, Грузия и Великобритания заблокировали на Генассамблее ООН проект российской резолюции об отмене санкций, которые мешают другим странам бороться с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте постпредства РФ в ООН.

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Предложенный Россией документ обозначал ведущую роль ВОЗ в выработке мер по борьбе с COVID-19, призывал государства к сотрудничеству, помощи наиболее пострадавшим странам и отмене санкций, принятых без согласия ООН и мешающим некоторым государствам противостоять коронавирусу.

Помимо РФ соавторами резолюции выступили еще 28 стран.

Российские дипломаты выразили сожаление, что ряд стран отказались прислушаться к призыву генсека ООН об отмене ограничений и «не смогли поступиться своими политизированными подходами» ради борьбы с коронавирусом.

«В итоге дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее. Может пострадать огромное количество людей, прежде всего, в развивающихся странах», — говорится в заявлении.

Так, например, ранее сообщалось, что Иран столкнулся с нехваткой медикаментов и трудностями из-за санкций США.

При этом Москва призвала тех, кто заблокировал проект, представить свои аргументы и обосновать отказ принять резолюцию.

Украину и Грузию дипломаты попросили не утруждаться, так как их политизированные объяснения ничего не дадут.

24 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров G20 отменить санкции, отметив что они мешают доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.

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