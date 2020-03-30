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В России призвали страны G20 сократить санкции из-за пандемии

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Фото: TASS/DPA
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал страны «большой двадцатки» сократить ограничения в торговле, которые затрудняют доступ к медикаментам, продовольствию, оборудованию и технологиям. Об этом он заявил 30 марта в ходе встречи министров торговли стран G20 в режиме видеоконференции.

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По словам главы Минэкономразвития, пандемия стала серьезным ударом для мировой экономики и торговли, а ограничения и санкции в данный момент являются неоправданными.

«В этой связи важным совместным шагом видится сокращение таких ограничительных мер, и прежде всего тех, которые блокируют или серьезно затрудняют доступ к медикаментам, продовольствию, оборудованию и технологиям», — приводит слова Решетникова пресс-служба ведомства.

Уточняется, что министры торговли стран «большой двадцатки» приняли решение способствовать упрощению доступа к продукции первой необходимости, в том числе товаров медицинского назначения, «посредством целевого инвестирования и стимулирования производства в этих сферах».

26 марта президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20, предложил создать специальный фонд под эгидой Международного валютного фонда (МВФ) для борьбы с пандемией коронавируса.

Ранее в этот же день страны — участницы саммита G20 приняли итоговое заявление, согласно которому договорились сделать всё возможное для того, чтобы преодолеть пандемию.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, число случаев заражения новым типом коронавируса к 30 марта в мире достигло 770,1 тыс. человек, 36,9 тыс. скончались, 160,2 тыс. выписаны из больниц.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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