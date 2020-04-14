Пандемода: какую одежду стоит выбирать во время эпидемии

Свойства ткани, из которой сделана одежда, влияют на вероятность заражения коронавирусом. Чем больше плотность материала, тем меньше у патогена шансов покинуть его, оказавшись в воздухе. Об этом «Известиям» рассказали микробиологи и эксперты по тканям. В период пандемии, советуют они, стоит носить плотную одежду, например из атласа, сатина, твида , и не забывать дезинфицировать ее сразу после прихода домой. Кроме того, способны задержать COVID-19 ткани с фактурной поверхностью — такие как искусственная замша, вельвет и бархат. Избегать стоит металлических и пластиковых элементов декора — на них вирус живет несколько суток.

Поймать и удержать

Несмотря на введенный режим самоизоляции, людям все-таки приходится выходить из дома: на работу, в магазины, аптеки, поликлиники и т.д. Эксперты рассказали «Известиям», как лучше одеваться, чтобы снизить вероятность заразить как себя, так и окружающих.

Согласно проведенным ранее исследованиям зарубежных ученых, жизнеспособный вирус обнаруживали в защитных масках из разных материалов на протяжении трех часов. Данных о тканях пока опубликовано не было. Однако российские специалисты попробовали разобраться с тем, как поведет себя патоген на разной одежде.

Н1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Известно о проведении эксперимента, где вирус втягивался через разные ткани масок с помощью потока воздуха от дыхательного аппарата, — рассказал руководитель научно-образовательного отдела московской лаборатории VetUnion Сергей Коняев. — Как оказалось, вирус достаточно легко цепляется к материалам, из которых сделаны маски. Причем чем меньше размер пор (расстояние между нитями) и чем больше в маске слоев, тем лучше вирус задерживается в самой ткани. То есть он «цепляется» за материал и имеет меньше шансов «вылететь» наружу. Что же касается состава материала, то не думаю, что от него будут зависеть антивирусные свойства.

Пористость — один из основных параметров строения ткани, влияющий на ее физико-механические и потребительские свойства, пояснила заведующая кафедрой декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина Ирина Рыбаулина. Чем выше плотность материала, тем меньше его пористость.

— Сегодня для изготовления одежды используют ткани, обладающие достаточно высокой плотностью, — пояснила она. — Причем от сырья этот параметр зависеть не будет. Среди всего ассортимента наибольшей пористостью обладает марля, но ее, как известно, для изготовления одежды не используют. Разве что для пошива летнего гардероба иногда берут так называемую ткань-марлевку. Из текстильных полотен малой плотностью обладают трикотажные. Поэтому их носить в период пандемии не стоит.

Н3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Практически все другие ткани, используемые для пошива одежды, например, габардин, твид, сатин, атлас обладают малым размером пор. На вероятность того, что вирус «задержится» на поверхности материала, также может повлиять его фактурность — степень шероховатости и неоднородности. В частности, к таким тканям относятся махровые, бархат, искусственная замша, вельвет и плюш.

Таким образом, при ношении одежды из плотных и фактурных тканей меньше шансов заразить других людей. При этом ее лучше снимать сразу после прихода домой и обязательно сушить, если она намокла. По возможности, это стоит делать на солнце — ультрафиолет представляет собой отличный дезинфектор. Стирка при высокой температуре (более 60 градусов) также успешно инактивирует коронавирус, однако она может повредить нежные ткани. Ранее «Известия» подробно писали о том, при каких условиях стирать одежду, чтобы уничтожить SARS-Cov-2.

Чем проще, тем лучше

Западные ученые выяснили, что вирус может оставаться жизнеспособным на меди до четырех часов, на картоне — до 24, на нержавеющей стали и пластике — до трех суток. Это означает, что частички патогена вполне могут закрепиться на элементах декора одежды — таких, как пуговицы или молния. По возможности, их следует обрабатывать антисептиком или просто избегать в своем гардеробе. То же касается и украшений для волос.

О том, как долго вирус живет на волосах, точных данных пока нет. Доктор Адам Фридман, временный руководитель дерматологии в Школе медицины и здравоохранения Джорджа Вашингтона, сообщил, что есть разница между живыми волосами и выпавшими или вырванными. Во втором случае, по его мнению, вирус может прожить на них до трех дней. Живые же пряди покрыты кожным салом, которое является естественным защитным барьером от вирусов. Но стоит учитывать, что производство такого сала зависит от типа кожи и других факторов внешней и внутренней среды организма. К тому же оно покрывает волосы неравномерно.

Н2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— На волосы вирусы и бактерии цепляются довольно легко, именно поэтому все медработники в обязательном порядке носят головные уборы , — пояснил доцент кафедры биофизики МФТИ (вуз-участник программы повышения конкурентоспособости «5-100»), заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев. — Теоретически попадание загрязненного волоса в глаз или рот может привести к заражению, поэтому при выходе на улицу лучше собирать их в хвост или закалывать. Однако прямых доказательств того, что вирус может перейти с волос на руки, а потом на слизистую, пока нет.