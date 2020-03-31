Великая чистка: как мир уничтожает коронавирус

Пандемия заставила человечество отмыть всю планету от накопившейся за столетия грязи. Улицы огромных мегаполисов, знаменитые сооружения, древние города поливают антисептиком в стремлении уничтожить агрессивный вирус. Так, в старой части Стамбула обрабатывают мечеть Нуруосмание. Как это происходит по всему миру — в галерее «Известий»
На весь экран
Фото: Getty Images/Ezra Acayan
Пожарные поливают антисептиком улицы Манилы, столицы Филиппин
На весь экран
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Автомобили коммунальных служб моют Тверскую улицу в Москве с использованием спецсредства
На весь экран
Фото: Getty Images/NurPhoto/Pedro Fiúza
Специалист-дезинфектор обрабатывает здания в португальском курортном городе Кашкайш
На весь экран
Фото: Getty Images/Antonio Masiello
В Риме поливают антисептиком Колизей
На весь экран
Фото: Getty Images/NurPhoto/Vishal Bhatnagar
Санобработка Хава-Махала, главной достопримечательности индийского Джайпура. Это сооружение, построенное из розового песчаника в виде венца Кришны, называют Дворцом ветров. Фасад здания пронизан почти тысячью крошечных окон, через которые помещения продуваются в жаркие дни
На весь экран
Фото: Getty Images/Awakening/Simone Padovani
Продолжается дезинфекция улиц и зданий Венеции
На весь экран
Фото: Getty Images/Refugio Ruiz
Санобработка территории вокруг базилики Девы Марии де Сапопан в мексиканской Гвадалахаре
На весь экран
Фото: Getty Images/NurPhoto/Zick Maulana
Борьба с коронавирусом на улицах индонезийского города Лхоксëмаве
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.