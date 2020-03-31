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Великая чистка: как мир уничтожает коронавирус

Человечеству пришлось отмывать всю Землю
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Дезинфекция мира
Фото: Getty Images/NurPhoto/Onur Dogman
Пандемия заставила человечество отмыть всю планету от накопившейся за столетия грязи. Улицы огромных мегаполисов, знаменитые сооружения, древние города поливают антисептиком в стремлении уничтожить агрессивный вирус. Так, в старой части Стамбула обрабатывают мечеть Нуруосмание. Как это происходит по всему миру — в галерее «Известий»
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Дезинфекция мира
Фото: Getty Images/Ezra Acayan
Пожарные поливают антисептиком улицы Манилы, столицы Филиппин
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Дезинфекция мира
Фото: Getty Images/NurPhoto/Pedro Fiúza
Специалист-дезинфектор обрабатывает здания в португальском курортном городе Кашкайш
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Фото: Getty Images/Antonio Masiello
В Риме поливают антисептиком Колизей
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Дезинфекция мира
Фото: Getty Images/NurPhoto/Vishal Bhatnagar
Санобработка Хава-Махала, главной достопримечательности индийского Джайпура. Это сооружение, построенное из розового песчаника в виде венца Кришны, называют Дворцом ветров. Фасад здания пронизан почти тысячью крошечных окон, через которые помещения продуваются в жаркие дни
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Дезинфекция мира
Фото: Getty Images/Awakening/Simone Padovani
Продолжается дезинфекция улиц и зданий Венеции
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Фото: Getty Images/Refugio Ruiz
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Zick Maulana
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