Великая чистка: как мир уничтожает коронавирус

Пандемия заставила человечество отмыть всю планету от накопившейся за столетия грязи. Улицы огромных мегаполисов, знаменитые сооружения, древние города поливают антисептиком в стремлении уничтожить агрессивный вирус. Так, в старой части Стамбула обрабатывают мечеть Нуруосмание. Как это происходит по всему миру — в галерее «Известий»