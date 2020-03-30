Все ушли домой: как выглядит Москва в режиме самоизоляции

Решением мэра Москвы Сергея Собянина с 30 марта в городе вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Как выглядит столица сегодня — в фотогалерее «Известий»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Покидать дом можно тем москвичам, кто продолжает работать. В их числе врачи, сотрудники экологических служб и сил правопорядка
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Москвичам разрешено выходить из дома в продуктовый магазин или аптеку поблизости, а также для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 м от жилища
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Большинство магазинов, торгующих непродовольственными товарами, закрыто
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Правительство России одобрило принятые в Москве меры. Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал регионам перенять московский опыт
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Парки, кинотеатры и другие развлекательные учреждения прекратили работу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
На работу вышли только сотрудники тех предприятий и организаций, от которых зависит жизнедеятельность города
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Кафе и рестораны работают только для доставки еды на дом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Москвичи с пониманием отнеслись к принятым мэрией мерам по борьбе с коронавирусом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Гражданам предписано соблюдать социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5 м
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В Москве производится регулярная дезинфекция улиц при помощи специального состава
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
По словам Сергея Собянина, меры контроля за соблюдением новых правил будут постепенно, но неуклонно ужесточаться
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