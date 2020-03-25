В долгий ящик: как британцы уходят на карантин

Великобритания, которая в начале пандемии пыталась пойти своим путем в деле борьбы с коронавирусом и не предпринимать никаких мер, пока все ее граждане не переболеют, всё же решила закрыться на жесткий карантин. В стране к 24 марта выявлено почти 7 тыс. случаев заражения, 335 человек погибли. Как выглядят британские города теперь — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Toby Melville
После выступления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о серьезных ограничениях, которые вводятся в стране, улицы окончательно опустели. Обезлюдел даже главный, всемирно известный символ королевства, у которого всегда наблюдались толпы туристов и местных жителей, — Тауэрский мост
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Фото: Getty Images/Leon Neal
Пугающе пуст Альбертополис — знаменитый музейно-образовательный район Лондона. В Южном Кенсингтоне расположены три крупнейших хранилища культурных ценностей Соединенного Королевства: Музей естествознания, Музей науки и Музей Виктории и Альберта
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Фото: Getty Images/NurPhoto/David Cliff
По распоряжению премьера в Великобритании закрыты все пабы, бары, рестораны, кафе и ночные клубы. Так теперь выглядит Сохо — знаменитый торгово-развлекательный квартал в центральной части лондонского Вест-Энда
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Фото: REUTERS/Russell Cheyne
В Эдинбурге позаботились и о Бобби, скай-терьере, жившем в XIX веке и прославившемся своей преданностью, — на протяжении 14 лет он охранял могилу умершего хозяина. «Грейфрайерс Бобби — скончался 14 января 1872 года — возраст 16 лет — «Пусть его верность и преданность будет уроком нам всем», — гласит надпись на его могиле
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Фото: REUTERS/Toby Melville
Все религиозные учреждения закрыты, в том числе собор Святого Павла — резиденция епископа Лондона
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Фото: REUTERS/Simon Newman
Отменяются все семейные торжества и церемонии, включая свадьбы и крещения, разрешены только похороны
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Guilhem Baker
Метро Лондона, по настоянию мэра, продолжает работать для сотрудников «ключевых предприятий»
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Фото: REUTERS/Toby Melville
Ездить на работу гражданам разрешается только в случае действительно острой необходимости
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Фото: REUTERS/Toby Melville
В течение ближайших трех недель людям разрешается выходить из дома только для покупки товаров первой необходимости, неотложных визитов в медицинские учреждения и аптеки, один раз в день — для занятий спортом
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Фото: REUTERS/Toby Melville
Полиции дано указание разгонять прохожих по домам и штрафовать всех нарушителей нового режима
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Фото: REUTERS/Lee Smith
Предварительные сроки карантина — три недели. «Впереди тяжелые времена, правда и то, что мы, увы, потеряем немало жизней», — отметил Джонсон
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