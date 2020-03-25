В долгий ящик: как британцы уходят на карантин

Великобритания, которая в начале пандемии пыталась пойти своим путем в деле борьбы с коронавирусом и не предпринимать никаких мер, пока все ее граждане не переболеют, всё же решила закрыться на жесткий карантин. В стране к 24 марта выявлено почти 7 тыс. случаев заражения, 335 человек погибли. Как выглядят британские города теперь — в фотогалерее «Известий»