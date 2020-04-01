Генсек НАТО оценил помощь России другим странам в борьбе с коронавирусом

Пандемия коронавируса ― международный кризис, во время которого страны должны помогать друг другу. Так в среду, 1 апреля, генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг прокомментировал вопрос о российской поддержке, оказываемой другим государствам.

«Страны должны решать, какая помощь им нужна. Это международный кризис, и нам нужно помогать друг другу. Члены НАТО помогают, другие страны помогают, и это должно основываться на национальных запросах и нуждах. Это то, что я могу сказать о различных видах помощи, которую различные члены (НАТО. ― Ред.) получают», ― цитирует его «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии запросили помощь у России в борьбе с пандемией коронавируса.

В конце марта Москва направила в Вашингтон один самолет с помощью. Президент США Дональд Трамп заявил, что лайнер был «очень и очень большим», и назвал такой жест очень милым.

С 23 по 25 марта в Италию прибыли 15 российских самолетов Ил-76, которые доставили в страну военных вирусологов и эпидемиологов и оборудование для диагностики и проведения дезинфекции коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 1 апреля, на планете зарегистрировано свыше 872 тыс. случаев заболевания, умерли более 43 тыс. человек, вылечились — 184 тыс.