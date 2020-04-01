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Песков прокомментировал сообщения о запросе Белоруссией помощи у РФ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Информации о том, запрашивала ли Белоруссия по дипломатическим каналам помощь у России в борьбе с коронавирусом, пока нет. Об этом в среду, 1 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Я не знаю, были ли по дипломатическим каналам такие обращения. Просто не обладаю этой информацией. Но еще раз повторяю, что президент (России Владимир. ― Ред.) Путин исходит из того, что мы все в одной лодке. Это общий вызов для всех. И бороться с этим вирусом без взаимодействия, без сложения усилий, без партнерства, без взаимной выручки и помощи невозможно», ― рассказал он журналистам.

Также Песков отметил, что это касается абсолютно всех стран мира, и подчеркнул, что в случае с Белоруссией «ситуация особенная».

Ранее в этот день газета «Коммерсант» со ссылкой на источник сообщила, что власти Белоруссии официально запросили помощь у России в борьбе с пандемией коронавируса.

Собеседник издания подчеркнул, что, для того чтобы выделить запрашиваемую помощь, необходимо получить специальное разрешение от российского кабмина, поскольку 2 марта было принято постановление, запрещающее вывоз из страны медицинской продукции.

По последним данным Worldometer, в республике зафиксировано 163 случая заражения коронавирусом, при этом два человека скончались, а еще 53 ― выздоровели.

По оценке белорусского лидера Александра Лукашенко, в стране наблюдается пик вирусных заболеваний. Лукашенко выразил надежду, что эта волна пройдет к Пасхе.

Ранее в марте в Белоруссии установили срок самоизоляции для граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 1 апреля, на планете зарегистрировано свыше 872 тыс. случаев заболевания, умерли более 43 тыс. человек, вылечились — 184 тыс.

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