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Лидер турецкой партии скончался от коронавируса

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Фото: Bağımsız Türkiye Partisi
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Глава Независимой партии Турции Хайдар Баш умер от коронавируса. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщает телеканал CNN Turk.

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73-летний Баш был госпитализирован в Трабзоне после того, как его тест на коронавирус оказался положительным.

В больнице политик провел четыре дня, в понедельник его состояние ухудшилось и он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось. Отмечается, что кроме Баша заразились еще 8 членов его семьи.

Баш защитил в Бакинском государственном университете диссертацию на соискание ученой степени доктора философских наук. Он был основоположником модели национальной экономики, которую считал альтернативой капитализму и путем для освобождения человечества от экономического угнетения.

Накануне, 13 апреля, стало известно, что в Турции снизилось количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом на фоне увеличения тестирования.

Кроме того, власти Турции решили в предстоящие выходные, 18 и 19 апреля, повторить введение 48-часового комендантского часа из-за коронавируса.

По данным Worldometer на 14 апреля, в Турции зафиксировано 61 тыс. случаев заражения коронавирусом, 1,3 тыс. пациентов скончались, 3,9 тыс. человеком выздоровели.

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