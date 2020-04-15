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Ростуризм оценил ущерб отрасли в 1,5 трлн рублей из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Недополученные доходы туристической сферы из-за коронавируса в первом полугодии 2020 года оцениваются в 1,5 трлн рублей. Об этом говорится в письме главы Ростуризма Зарины Догузовой, адресованном вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко.

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В документе говорится, что падение продаж достигло уровня 90–100%, передает ТАСС.

В указанную сумму потерь входят гостиницы, санаторно-курортные учреждения, дома отдыха и пансионаты, предприятия, предоставляющие услуги по оздоровлению, отдыху и развлечениям, туроператоры и турагентства, а также круизные и иные перевозки, включая авто-, авиа- и железнодорожный транспорт, уточняется в письме.

Ранее 15 апреля Ростуризм выпустил рекомендации для туристов по возврату денежных средств за неиспользованные туры из-за коронавируса.

«Для возврата денежных средств из средств фонда туроператора туристу или иному заказчику необходимо направить в течение шести месяцев туроператору требование о возврате, а также необходимые документы, предусмотренные правилами», — говорится в материале.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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