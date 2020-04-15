Эксперт назвал срок восстановления европейского туризма после эпидемии

Туристической экономике ЕС потребуется минимум два года для возвращения к уровню 2019-го. Об этом «Известиям» заявил исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантендер.

Испания и Италия, которые пострадали от эпидемии больше всего, в этом сезоне вряд ли смогут полноценно принимать туристов, учитывая тот факт, что 15 апреля Еврокомиссия рекомендовала членам союза снимать ограничения из-за коронавируса в три этапа. Открытие границ — последний из них.

«Ни одна страна ЕС не избежит последствий ожидаемого сокращения числа прибывающих туристов на 39%. Но в Италии последствия будут еще хуже — почти половина (49% путешественников) откажется от поездки в эту страну», — рассказал Сантендер.

Сложившаяся ситуация побудила «северные» страны обустраивать курорты к летнему сезону в собственных границах. В частности, в Германии к пляжному отдыху готовят Боденское озеро, а в Швейцарии — Женевское.

Австрия начала постепенно снимать карантин с 14 апреля. В стране открываются торговые точки площадью менее 400 кв. м. Если динамика выздоровления не ухудшится, то индустрия отдыха сможет заработать с середины мая. Министр туризма Австрии Элизабет Кестингер уже призвала граждан провести отпуск в этом году на курортах страны.

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