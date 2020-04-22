АТОР заявила о возможном начале продаж туров из РФ за рубеж с августа

Первые после эпидемии коронавируса туры из России за границу будут доступны не ранее 1 августа, но путевки по стране можно забронировать с вылетом в июне. Об этом сообщает российская Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на данные систем бронирования ряда крупнейших отечественных туроператоров и другие данные в среду, 22 апреля.

Так, турагентства оператора Coral Travel в среду получили сообщение о начале продаж туров за границу с вылетом начиная с 1 августа. Перебронировать отмененные туры можно также на даты с августа. Туроператор подтвердил, что продажи до 31 июля остановились.

Аналогичные сроки установили в компании PEGAS Touristik. Эту информацию подтвердила генеральный директор компании Анна Подгорная. «Новый срок старта для всех зарубежных туров был обозначен в начале этой недели», — говорится в сообщении.

У туроператора ANEX Tour также доступны бронирования зарубежных поездок с 1 августа. Туры по России можно забронировать с вылетом с 1 июня.

У «Интуриста» и TEZ TOUR бронирования зарубежных туров пока открыты с 1 июня.

«Библио-Глобус» опубликовал предполагаемые даты начала летних программ бронирования на своем сайте, но могут корректироваться по мере изменения ситуации, отмечает АТОР.

Во всех компаниях подчеркивают, что указанные сроки «могут измениться в любую минуту» под влиянием санитарно-эпидемиологической обстановки в разных странах, а также рекомендаций и решений их властей.

Из данных системы бронирования авиакомпании «Аэрофлот» следует, что продажи билетов на международные направления на все даты закрыты до 1 августа.

Пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова рассказала журналистам 17 апреля, что это техническое решение, которое не означает фактическую отмену рейсов. «Мы приняли его, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на наш контакт-центр и на офисы продаж в связи с новыми и новыми циклами перебронирований. Хотим отметить, что не следует искать в этом решении прогнозы по возобновлению международных перелетов», — приводит ее слова «РИА Новости».

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Исключение составляют только рейсы, которыми россиян возвращают на родину, а иностранцев — за рубеж, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие рейсы.

Ранее, 25 марта, АТОР заявила, что по оптимистическому сценарию продажи туров из России за границу начнутся уже в июле, а по пессимистичному — не раньше сентября.