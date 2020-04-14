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В АТОР назвали возможные сроки возобновления туров по России и Европе

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Туры по направлениям внутри России следует планировать не раньше июля, в Европу— не раньше осени. Об этом заявила в ходе пресс-конференции 14 апреля исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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«Раньше июля, скорее всего, никто никуда не поедет. Надеемся, что Россия откроется для туристов в июле или августе и именно это станет началом восстановления туристического рынка», — отметила она. Если кто-то из путешественников хочет купить билеты и рискнуть, то это можно сделать, но оговорив условия возврата или переноса сроков поездки.

По словам Ломидзе, участники рынка прогнозируют «колоссальный отложенный спрос» на туристические поездки после завершения пандемии. Это дает основания полагать, что туриндустрия выживет.

Однако скорость восстановления туристического рынка не будет быстрой, предупредила глава АТОР.

9 апреля власти Санкт-Петербурга сообщили о переносе туристического сезона из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. Днем ранее стало известно, что российские власти вернут туристам деньги из средств фонда персональной ответственности туроператоров.

коронавирус

За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2774. Всего в стране диагностировано 21 102 случая заболевания. Умерло 170 человек, 1694 пациента выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» 8 (800) 2000-112.

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