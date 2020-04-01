Ростуризм сообщил о возвращении в Россию почти всех организованных туристов

Почти все организованные туристы из России вернулись на родину. Об этом в среду, 1 апреля, сообщил Ростуризм.

В настоящее время в Россию вернулись около 160 тыс. человек, еще 109 человек остаются за рубежом. 77 из них ждут вылета из стран, в которых ограничено авиасообщение, остальные находятся в круизах с завершением в апреле.

Большинство возвратившихся вернулись планово, некоторые из туристов, которые должны были прилететь позднее, по договоренности с операторами завершили отдых раньше срока.

Часть самостоятельных путешественников из России всё еще находятся за рубежом. Их вывоз организуют Росавиация и МИД России при участии Ростуризма. Для них организованы специальные чартерные рейсы из Марокко, Филиппин и Индии (Гоа). Еще ряд направлений, в частности, Латинская Америка, прорабатывается, сообщили в ведомстве.

30 марта глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что в течение десяти дней в Россию из-за границы вернулись 155 тыс. граждан страны.

Отправка российских туристов за рубеж по рекомендации Ростуризма приостановлена с 19 марта из-за распространения коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 860 тыс. человек, умерли — 42,3 тыс.