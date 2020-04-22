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Опрос показал готовность россиян отдыхать за рубежом после открытия границ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Большинство российских туристов (70%) готовы отправиться в отпуск за границу летом 2020 года в случае открытия границ к этому времени, показал опрос сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. В опросе участвовали 1670 человек.

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Всего в летний отпуск с семьей планируют отправиться 61,4% опрошенных. О поездке в одиночестве мечтает каждый третий (38,6%).

Чаще всего летом клиенты сервиса путешествуют на самолете, так ответили 92% участника опроса. На поезде предпочитают путешествовать в отпуск 8%.

Накануне 21 апреля сообщалось, что отели Египта могут возобновить прием постояльцев в случае улучшения ситуации с коронавирусом. Туристам необходимо будет предоставлять справку об отсутствии у них инфекции, заявил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи.

В условиях пандемии коронавируса туристическая отрасль по всему миру оказалась в сложном положении, пустует большинство курортов. Эксперты полагают, что вспышка COVID-19 изменит некоторые привычки путешественников — например, порядок пользования общественным транспортом.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным университета Джона Хопкинса на 22 апреля, в мире коронавирус выявили у 2,58 млн человек, скончались 178 тыс.

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