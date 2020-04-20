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Туроператоры возобновили бронирование летних туров в Сочи

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Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев
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Российские туроператоры возобновили бронирование летних туров в Сочи. Об этом 20 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

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«С 1 июня туры уже в продаже, в отсутствие других официальных распоряжений туроператоры региона ориентируются на эту дату открытия летнего сезона», — сказала она.

Наибольшим спросом пользуются поездки в августе-сентябре. Также приходят заявки на октябрь-ноябрь. При этом ситуация с путешествиями в июне-июле остается непонятной, отметила Тюрина.

О начале бронирования в Сочи в понедельник сообщил ТАСС туроператор «Интурист». Перевозки будут осуществляться на базе авиакомпании Azur Air. Вылеты планируется осуществлять из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и Екатеринбурга.

«В настоящий момент мы прорабатываем расширение географии прилета и по другим курортам черноморского побережья, а также вопрос расширения городов вылета в аэропорт Адлера. В случае вынужденного сдвига сезона на более поздние даты туристам будет предложен перенос сроков туров без увеличения стоимости», — рассказал исполнительный директор «Интуриста» Сергей Точилин.

Ранее, 18 апреля, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что туристический сезон в стране может открыться в мае 2020 года.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 20 апреля в России зафиксирован 47 121 случай заражения коронавирусом, из них 4268 — за последние сутки. С начала эпидемии зафиксировано 405 летальных исходов, 3446 человека выздоровели.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии 8 (800) 2000-112.

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