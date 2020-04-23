Прямой эфир

Социологи назвали число ощущающих себя счастливыми россиян

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство опрошенных социологами россиян чувствуют себя в разной мере счастливыми. Таких оказалось 81%, говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованном 23 апреля на его сайте.

Социальное самочувствие вернулось к хорошему
По данным ВЦИОМа, граждане страны довольны политической и экономической ситуацией в стране

«Индекс счастья составил 67 п. (+3 п.п. по сравнению с ноябрьским опросом, на 8 п.п. меньше, чем год назад)», — отметили социологи. Десять лет назад показатель составил 48%, а 30 лет назад — только 17%.

Треть опрошенных уверена, что вокруг них больше счастливых людей, а половина респондентов (46%) заявили, что и несчастных, и счастливых поровну. 14% заявили, что в их окружении скорее больше несчастных людей.

Социальный индекс счастья, таким образом, как и полгода назад, составил 54%.

29% россиян счастливыми делает семья, дети — 14%, 25% счастливы, что здоровы, 25% заявили, что счастливы, так как их близкие чувствуют себя хорошо. Хорошая работа принесла счастье 11% опрошенных, хорошее материальное положение осчастливило 9% россиян.

«Поводы для несчастья: материальные трудности (11%), плохое положение дел в стране (8%), отсутствие стабильности (7%), а также безработица и плохое состояние здоровья (по 4%)», — добавили социологи.

Индекс счастья строится на основе вопроса: «В жизни бывает всякое: и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?», объяснили социологи.

Как стало известно ранее в апреле, для комфортного проживания в самоизоляции нужно 80 тыс. рублей. При этом для счастья среднестатистическому россиянину достаточно 155 тыс. рублей ежемесячно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Опрос показал рост оптимизма россиян
Более 80% россиян назвали себя счастливыми

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020