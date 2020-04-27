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Песков пообещал выход на плато по коронавирусу в мае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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К середине мая Россия должна выйти на плато коронавирусной инфекции, в июне станет легче, заявил в понедельник, 27 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Давайте посмотрим на такие страны, как Италия, Испания. Динамика более или менее сопоставимая. Сколько там продолжалась критическая фаза? Максимум полтора месяца. И где-то к середине мая мы тоже уже должны выйти на это плато. А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче. И все эти тяготы, повторюсь, быстро забудутся», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

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При этом пресс-секретарь добавил, что тяготы «не забудутся у тех, кто потерял своих близких или сам серьезно переболел».

Песков также выразил мнение, что после окончания пандемии всем нужно будет много работать, чтобы минимизировать последствия коронавирусной инфекции. Он отметил, что государство будет помогать гражданам.

«Очевидно, нужно будет четко контролировать, как выполняются принятые решения. Где могут быть какие-то затыки, не срабатывают механизмы, где помощь не доходит до людей. Много будет задач, конечно. Но жизнь в любом случае вернется в нормальное русло», — заключил представитель Кремля.

24 апреля свой прогноз о выходе России на плато высказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. По ее мнению, это случится на текущей неделе.

По последним данным оперштаба, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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