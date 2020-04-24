Скворцова надеется на выход России на плато коронавируса на следующей неделе

Россия перейдет на стадию плато по коронавирусу на следующей неделе. Такое мнение выразила в пятницу, 24 апреля, глава федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Мы очень надеемся, что на следующей неделе мы выйдем на плато, мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз. Вот хотелось бы, чтобы так оно и было», ― сказала она на дистанционном заседании фракции «Единая Россия».

Ранее в этот же день врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что говорить о выходе России на плато по заболеваемости коронавирусом можно будет только после того, когда на протяжении двух недель будет наблюдаться одинаковое число заболевших.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов 22 апреля отметил, что наступление пика распространения COVID-19 в стране ничего не изменит в работе врачей, так как вся российская медсистема работает в «мобилизованном режиме».

20 апреля Скворцова предполагала, что страна до мая выйдет на плато по количеству заражений коронавирусной инфекцией.

В этот же день председатель Мосгордумы Алексей Шапошников спрогнозировал, что принятые властями меры против коронавируса позволят к концу апреля – началу мая выйти на плато и замедлить рост заражений.

По состоянию на 24 апреля в России общее число заболевших достигло 68 622 человек, умерли 615 пациентов, выздоровели ― 5568.

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