В Госдуме осудили блокировку Киевом резолюции по борьбе с COVID-2019

Блокирование Киевом российского проекта резолюции об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса в Генеральной Ассамблее ООН ― это совершенно неконструктивный и антигуманный подход, заявил «Известиям» член комитета по международным делам Госдумы Антон Морозов 24 апреля.

Ранее, 22 апреля, Украина заблокировала в Генеральной Ассамблее ООН предложенную Россией резолюцию, которая, по мнению главы украинского МИДа Дмитрий Кулеба, была направлена на ослабление санкций. Министр иностранных дел Украины также пообещал и в дальнейшем блокировать все попытки России «разрушить санкционный режим».

Депутат Морозов отметил, что в условиях пандемии коронавируса многие страны действительно страдают от санкционного режима, который зачастую введен под политическим предлогом с целью давления на руководителей этих государств.

«Сейчас в некоторых странах, например в Иране, не хватает средств на организацию эффективной борьбы с коронавирусом», — сказал член комитета Госдумы по международным делам.

Парламентарий также высказался за отмену всех санкционных режимов на период распространения коронавирусной пандемии.

«Сейчас необходимо отставить в сторону все политические разногласия и мобилизовать все ресурсы на борьбу с вирусом, который угрожает всему человечеству, а не отдельным странам», — заключил политик.

В постпредстве России при ООН блокировку Украиной российской резолюции назвали кощунством 23 апреля. Подчеркивается, что киевским властям не понравился призыв действовать в духе добрососедства, который, по их мнению, «неуместен со стороны «государства-агрессора», коим украинская пропаганда настойчиво и вопреки фактам и здравому смыслу пытается выставить Россию».

Ранее, 3 апреля, Украина, а также США, страны Евросоюза, Грузия и Великобритания уже заблокировали на Генассамблее ООН проект резолюции РФ об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса. Документ призывал государства к помощи наиболее пострадавшим странам и отмене ограничений, принятых без согласия ООН. Авторами проекта резолюции наравне с РФ выступили еще 28 стран.

При этом к отмене санкций призывал и генсек ООН Антониу Гутерриш, подчеркивая, что ограничения препятствуют доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Университета Джона Хопкинса на 24 апреля, всего в мире коронавирус диагностирован более чем у 2,7 млн человек, скончались 191 тыс. человек.