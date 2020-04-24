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Дипломаты сочли блокировку Украиной российской резолюции кощунством

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Кощунством назвали в постпредстве России при ООН блокировку Украиной российской резолюции об ослаблении санкций в связи с экономическим кризисом на фоне пандемии коронавируса. Такой комментарий опубликован на сайте представительства.

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Подчеркивается, что киевским властям не понравился призыв действовать в духе добрососедства, который, по их мнению, «неуместен со стороны «государства-агрессора», коим украинская пропаганда настойчиво и вопреки фактам и здравому смыслу пытается выставить Россию».

Российские дипломаты подчеркнули, что позиция Украины мешает действиям, направленным на международное сотрудничество в области борьбы с коронавирусом. Принятие резолюции смогло бы помочь прежде всего развивающимся странам, которые «находятся в уязвимом положении».

22 апреля Украина заблокировала в Генассамблее ООН российскую резолюцию, которая, как утверждает глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, была направлена на ослабление санкций. Кулеба также пообещал и в дальнейшем блокировать все попытки России «разрушить санкционный режим».

3 апреля Украина, а также США, страны Евросоюза, Грузия и Великобритания уже заблокировали на Генассамблее ООН проект резолюции РФ об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса. Документ призывал государства к помощи наиболее пострадавшим странам и отмене ограничений, принятых без согласия ООН. Авторами проекта резолюции наравне с РФ выступили еще 28 стран.

При этом к отмене санкций призывал и генсек ООН Антониу Гутерриш, подчеркивая, что ограничения препятствуют доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.

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