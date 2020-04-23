Число инфицированных коронавирусом на Украине превысило 7 тыс.

На Украине за последние сутки зафиксировано 578 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в стране достигло 7170. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на минздрав страны.

Наибольшее количество заражений зарегистрировано в Черновицкой (1140), Ивано-Франковской (644), Тернопольской (499) и Киевской (451) областях.



Скончались в результате заражения в стране 187 человек, среди них 13 — за последние 24 часа. Выздоровели 504 пациента.

22 апреля кабинет министров страны из-за коронавируса продлил до 11 мая карантин, который действовал в стране до 24 апреля. В этот же день на Украине ввели электронный контроль соблюдения самоизоляции гражданами с помощью приложения вместо обязательной обсервации.

В рамках ограничительных мер власти запретили собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей.

Нельзя гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки. Требуется носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность.

18 апреля президент страны Владимир Зеленский подписал указ о создании на Украине фонда борьбы с коронавирусом. На финансирование выделили порядка $2,3 млрд. Средства пойдут на приоритетные направления для противодействия распространению инфекции.