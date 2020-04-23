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Россия вернула Украине две ноты протеста по Крыму

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российский МИД вернул Киеву две ноты по Крыму на текущей неделе. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Первая нота была связана с археологическими раскопками и земляными работами на территории полуострова, во второй украинская сторона требовала предоставить отчет о мерах, принимаемых Россией в Крыму и Донбассе для борьбы с коронавирусом.

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«Подобные шаги украинской дипломатии не перестают удивлять. В то время как в стране свирепствует пандемия, в Чернобыле бушуют пожары, когда российские самолеты вывозят из третьих стран украинских граждан, а российские дипломаты помогают им вернуться на родину, МИД Украины направляет все силы на бомбардировку государства-агрессора, как они нас называют, грозными нотами протеста», — отметила Захарова.

Она напомнила, что ранее украинские власти перекрыли воду в Крым, отрезали полуостров от электросети и ввели блокаду Донбасса, а теперь «требуют отчета о том, как Россия защищает жителей этих регионов от коронавирусной инфекции». Подобные шаги Захарова назвала смешными и призвала украинских коллег «экономить на бумаге».

Представитель ведомства добавила, что Киев может вести прямой диалог с самопровозглашенными республиками Донбасса, а вопрос принадлежности Крыма закрыт, поэтому ноты протеста в отношении действий российских властей на полуострове будут и впредь возвращаться обратно в Киев.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина итогов плебисцита не признает и по-прежнему считает полуостров своей территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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