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В Кремле не увидели значительных успехов в выполнении Киевом Минских соглашений

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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За год нахождения Владимира Зеленского на посту президента Украины в Москве не видят значительных успехов в реализации Минских договоренностей для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 23 апреля.

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На вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают год, который Зеленский провел в должности украинского лидера, Песков ответил, что этому должны давать оценку не в Москве, а в Киеве.

«Для России как одной из стран – гарантов Минского договора важно, чтобы была выполнена последовательность действий, которая зафиксирована в этом документе. Пока мы констатируем, что значительных успехов на этом поприще достигнуто не было», — сказал он.

22 апреля на украинском телевидении состоялась премьера фильма, подготовленного к годовщине нахождения Владимира Зеленского на посту президента Украины, которая наступит 20 мая. В фильме глава государства, в частности, выразил уверенность, что сможет завершить конфликт в Донбассе до конца своего президентского срока. При этом тактику работы в этом направлении он менять не намерен.

Ранее в апреле украинский лидер рассказал о своем плане возвращения Донбасса под контроль Киева. Так, он намерен дождаться, пока регион покинут «войска», после чего получить контроль на границе с Россией и провести выборы в регионе. Однако такая последовательность противоречит Минским договоренностям, подписав которые Киев согласился на проведение местных выборов, после которых Донбассу должен быть предоставлен особый статус.

2014 году Киев начал военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в стране. Вооруженное противостояние длится по сей день. При этом ответственность за ситуацию украинские власти перекладывают на Россию, обвиняя ее во «вторжении».

Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Кроме того, российские власти, выступающие посредниками в переговорах между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), призывали украинскую сторону к скорейшему урегулированию конфликта.

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