Украинский боксер Усик высказался о Зеленском
Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик оценил действия Владимира Зеленского на посту президента Украины.
В интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона 19 апреля, спортсмен отметил, что не защищает Зеленского, но у президента нет профессиональной компанды.
В этом, по мнению Усика, кроется причина многих проблем на Украине.
«У него нет профессиональной команды, которая будет делать то, что нужно для страны, чтобы наша страна, как цветок, расцветала. У нас очень много есть ресурсов», — сказал боксер.
По его словам, даже если бы Зеленский захотел что-то сделать, то не смог бы.
Усик указал, что не следит за заявлениями президента, но и так видно, что у него большие проблемы. На вопрос Гордона о том, жалко ли ему главу государства, Усик ответил отрицательно.
Спортсмен указал, что Зеленский — «большой мальчик», и знал, куда идет.
«Мне больше жаль людей, которые потеряли работу, которые сейчас вынужденно сидят дома. А Зеленского мне не жалко, у него есть деньги, он заработал», — добавил он.
В декабре Усик рассказал журналистам, почему предпочитает говорить на русском языке, а не на украинском.