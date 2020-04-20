Украинский боксер Усик высказался о Зеленском

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик оценил действия Владимира Зеленского на посту президента Украины.

В интервью, опубликованном на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона 19 апреля, спортсмен отметил, что не защищает Зеленского, но у президента нет профессиональной компанды.

В этом, по мнению Усика, кроется причина многих проблем на Украине.

«У него нет профессиональной команды, которая будет делать то, что нужно для страны, чтобы наша страна, как цветок, расцветала. У нас очень много есть ресурсов», — сказал боксер.

По его словам, даже если бы Зеленский захотел что-то сделать, то не смог бы.

Усик указал, что не следит за заявлениями президента, но и так видно, что у него большие проблемы. На вопрос Гордона о том, жалко ли ему главу государства, Усик ответил отрицательно.

Спортсмен указал, что Зеленский — «большой мальчик», и знал, куда идет.

«Мне больше жаль людей, которые потеряли работу, которые сейчас вынужденно сидят дома. А Зеленского мне не жалко, у него есть деньги, он заработал», — добавил он.

В декабре Усик рассказал журналистам, почему предпочитает говорить на русском языке, а не на украинском.