Министр карантина: как Аваков перехватывает власть у Зеленского

Чем сильнее эпидемия коронавируса, тем больше полномочий у силовых структур. На Украине ситуацией пользуется министр внутренних дел Арсен Аваков. Он предлагает план по восстановлению экономики, размышляет о введении чрезвычайного положения, диктует свою волю мэрии Киева. То есть выходит далеко за рамки своих компетенций. Эксперты считают, что в конечном итоге глава МВД может сместить Владимира Зеленского и захватить всю полноту власти на Украине. «Известия» разбирались в происходящем.

Универсальный министр

Власти Украины из-за коронавируса приняли беспрецедентные меры безопасности. Закрыли метро, торговые центры, рестораны, отменили занятия в школах. Приостановили автобусные, авиационные, железнодорожные перевозки между городами. Ограничили движение внутригородского наземного транспорта.

Глава МВД Арсен Аваков — один из главных сторонников жесткого карантина. Его подчиненные — полицейские и нацгвардейцы — контролируют перемещения граждан. Проверяют документы на улицах и в транспорте, устанавливают маршруты следования украинцев. Готовятся усилить контроль с помощью мониторинга мобильных телефонов.

аваков Глава МВД Украины Арсен Аваков Фото: Global Look Press/Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS

Постановлением правительства Украины полицейские получили также право задерживать граждан для принудительной госпитализации. «Было несколько случаев, когда человек, получив положительный анализ, убегал из больницы, и полицейские его пытались найти. Другие не хотели госпитализироваться», — объясняет Аваков.

Он также призывает ввести дополнительные меры по ужесточению карантина. Сам подробностей не раскрывает, но его советник Иван Варченко говорит, что на время эпидемии на Украине следует свернуть практически все права и свободы. А именно — ввести комендантский час, штрафовать за выход на улицу, запретить использование личного транспорта, продукты распределять по карточкам, а также организовать оперативные штабы по противодействию пандемии с огромными полномочиями.

Только заботой о выздоровлении украинцев Аваков не ограничивается. Глава МВД опубликовал свой антикризисный экономический план, согласно которому раде следует «включить печатный станок» и увеличить бюджет на 200 млн гривен. Сократить некоторые статьи расхода, за исключением обороны и безопасности. Получить дополнительное финансирование от МВФ, при этом реструктуризировать текущие долги — сократить выплаты процентов и основной суммы долга.

аваков Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Для решения социальных проблем Аваков предлагает выплачивать по $100 в месяц вынужденно безработным, ввести льготы по коммунальным платежам, прекратить на время карантина начисление долгов по кредитам для частных лиц и практику изъятия имущества у должников. «Пройдет месяц, и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью — купить еду и лекарства», — прогнозирует он.

Ранее Аваков предлагал план «деоккупации Донбасса», предполагавший силовое подавление и массовые зачистки. Выступая с такими предложениями, министр внутренних дел берет на себя президентские полномочия. Но никто из первых лиц Украины на его самодеятельность не реагирует.

Война с Зеленским

Арсен Аваков — ветеран украинской политики. Должность министра внутренних дел он занимает более шести лет — дольше, чем какой-либо другой министр в украинской истории. МВД возглавлял при четырех президентах — Викторе Януковиче (один день формально), и.о. президента Александре Турчинове, Петре Порошенко и Владимире Зеленском. Поработал в пяти составах правительства.

За последний год Аваков сделал несколько резких поворотов. Считается, что именно благодаря нейтралитету главы МВД бывшего президента Петра Порошенко удалось мирно отстранить от власти. На выборах президента тот проигрывал любому оппозиционеру и готов был пойти на фальсификации или введение чрезвычайного положения.

аваков Пустая площадь Независимости в центре Киева Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Порошенко нуждался в силовом ресурсе, но министр внутренних дел отказал. «Петр Алексеевич любит контролировать абсолютно всё. Но в данном случае так не произошло. Он пытался получить свой контроль, но у него не получилось. Я человек достаточно самостоятельный», — объяснял Аваков перед выборами.

Новый президент, впрочем, не хотел брать Авакова в свою команду. За министром тянулся шлейф скандалов и коррупционных разбирательств, а Владимир Зеленский делал ставку на новые лица. Казалось, что дни министра сочтены, но ему удалось сохранить должность. Этому способствовали близкие отношения с олигархом Игорем Коломойским, тот не раз высказывался за переназначение главы МВД. Кроме того, в команде нового президента просто не нашлось человека, который пользовался бы достаточным авторитетом, чтобы возглавить МВД.

После переназначения борьба между Зеленским и Аваковым не утихла. Глава государства попытался снизить аппаратный вес министра. В частности, внес в Верховную раду законопроект о выводе из структуры МВД национальной гвардии, переподчинении ее напрямую президенту.

аваков Обстановка на улицах Киева Фото: Global Look Press/Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency

Аваков сумел отбить атаки. Решающими стали события октября-ноября 2019 года. Тогда подконтрольные главе МВД националисты показали силу и воспрепятствовали договоренностям Зеленского по Донбассу. В рамках так называемого Штайнмайер-майдана они заняли позиции украинской армии и помешали разведению войск в зоне конфликта. По сути, глава МВД продемонстрировал открытое неповиновение.

В результате при новой смене правительства в марте 2020 года кандидатура Авакова уже не подвергалась сомнению. Закрыто уголовное дело, в рамках которого сына министра подозревали в перепродаже по завышенной цене рюкзаков для нужд украинских силовых структур. Губернаторами Одесской и Харьковской областей назначены аффилированные с Аваковым лица.

Ориентация на Турчинова

Арсен Аваков сосредоточил в своих руках значительные ресурсы. В его распоряжении полиция, национальная гвардия, киберполиция, криминальная разведка, пограничная и миграционная службы, государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Он же контролирует националистические группировки. На него ориентируются крупные организации и даже партии, например «Национальный корпус».

Исключительное положение Авакова провоцирует разговоры о его готовности сместить Зеленского с поста президента. В конце марта на прямой вопрос журналистов министр ответил, что бояться переворота не нужно, поскольку, даже если он и будет, «мы его победим в пользу украинского народа».

аваков Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Эксперты роль Авакова оценивают по-разному. Украинский политолог Владимир Фесенко в беседе с «Известиями» говорит, что министр в период карантина заметно укрепил позиции. «Думаю, по влиянию на ситуацию в стране его в нынешних условиях опережает только Владимир Зеленский», — отмечает собеседник.

Он, однако, считает, что преувеличивать значение главы МВД не стоит. «Аваков остается одним из наименее популярных украинских политиков. Министру не очень доверяют президент и его окружение. Лоббисты пытались его сосватать на пост премьер-министра или должность вице-премьера, который курировал бы силовые структуры. Но идею отвергли, чтобы не допустить усиления главы МВД», — говорит Фесенко.

Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько считает, что дальнейшее усиление Авакова может произойти из-за ужесточения карантинных мер: «Обсуждается изъятие наличных денег, через которые якобы передается вирус. Если решение будет принято, то глава МВД получит и финансовые полномочия».