Бесконтактная группа: почему переговоры по Донбассу завершились ничем

Очередные переговоры трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу завершились без каких-либо результатов , хотя предполагалось, что на них будут окончательно утверждены прорывные решения встречи, которая состоялась две недели назад. В частности, без какого-либо прогресса осталась идея консультативного совета, в котором Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) могли бы общаться напрямую . Как рассказали «Известиям» собеседники в контактной группе, скорее всего, каких-то поворотных решений не удастся принять до «очных времен». В самопровозглашенных республиках уточнили, что любые попытки договориться наталкиваются на аргумент «коронавирус» с украинской стороны.

В Киеве против

26 марта завершилось очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Из-за пандемии коронавируса его, как и остальные международные переговоры сейчас, провели по видеосвязи. Никакого итогового документа принято не было.

Ожидалось, что на нынешней встрече стороны оформят решения, которых им удалось достичь в прошлый раз, на переговорах в Минске 11 марта. Тогда они предварительно согласовали обмен удерживаемыми лицами и два пункта пропуска на линии соприкосновения для гражданских лиц, при этом не сумев договориться о пунктах для отвода вооружений. Главным прорывом предыдущих переговоров стало решение создать консультативный совет в составе политической подгруппы, который должен был стать площадкой для прямых контактов между представителями Киева и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Однако именно этот пункт и стал камнем преткновения на нынешних переговорах: за две недели между встречами контактной группы в Киеве разгорелся внутриполитический скандал, при котором как оппозиция, так и члены правящей на Украине партии «Слуга народа» высказались категорически против этого механизма. С этой же позицией выступила и часть украинских граждан — 16 марта на сайте президента Украины была опубликована электронная петиция с требованием отозвать подписи представителей Киева под протоколом, где обговаривается создание консультативного совета. Она набрала 28,8 тыс. голосов из необходимых 25 тыс., а это значит, что украинский лидер Владимир Зеленский будет должен рассмотреть ее в течение следующих трех месяцев.

— Проблема заключается в том, что часть президентской партии выступила против формирования этого вспомогательного механизма — он сможет только давать ТКГ рекомендации, но не принимать решения, — сказал «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. — Понятно, что этот механизм не был самодеятельностью — его согласовал украинский президент. Поэтому позиция украинских властей по этому совету станет своего рода проверкой на вшивость.

Как пояснил «Известиям» собеседник, близкий к киевской делегации на переговорах, в условиях COVID-19 властям страны еще сложнее противостоять несогласным с «мирными инициативами президента». Поэтому реализацию ранее достигнутых договоренностей, видимо, придется перенести, как минимум, до «очных времен» — когда стороны смогут снова собраться в Минске.

Инфекция отговорок

Стороны не смогли договориться и по другим принципиальным пунктам. Как рассказал журналистам полпред России в ТКГ Борис Грызлов, представители Киева «сорвали согласование участков разведения сил с Донбассом», обговоренное в «нормандском формате», а также «отказались принимать дополнительные меры по прекращению огня». Плюс к этому стороны не смогли согласовать списки на обмен удерживаемыми лицами — по словам Бориса Грызлова, это произошло также из-за позиции украинских властей.

При этом, по словам уполномоченного по правам человека ЛНР Ольги Кобцевой, определенный процесс есть в вопросе открытия дополнительных пунктов пропуска на линии соприкосновения.

— По новым пунктам пропуска есть диалог и процесс. Не такой активный, как хотелось бы, но он есть. Причины две. Во-первых, коронавирус — форс-мажорные обстоятельства. Во-вторых, не смогли определиться пока по инфраструктуре этих пунктов. В целом, это рабочий момент, и процесс идет, — заверила она «Известия».

В Киеве итоги переговоров прокомментировали более кратко и лаконично. «Украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня. Также продолжалась работа над формированием списков в рамках взаимного освобождения удерживаемых лиц», говорится на сайте украинского президента. Согласно этому сообщению, стороны продолжили консультации по новым участкам разведения сил и средств на линии соприкосновения.

Как заверил «Известия» источник со стороны республик Донбасса, коронавирус, конечно, усложнил задачу договориться по намеченным планам, но Киев «уж слишком активно объясняет все отказы видеосвязью и пандемией». По мнению собеседника, онлайн-режим переговоров — лишь повод не принимать решения . Он подчеркнул, что, видимо, динамики в урегулировании придется ждать до момента возобновления встреч непосредственно в Минске — тогда Украина не сможет ссылаться на «технические трудности».