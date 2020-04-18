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Зеленского уличили в невыполнении предвыборных обещаний

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Украинская телеведущая и актриса Снежана Егорова раскритиковала президента Владимира Зеленского, обвинив его в неисполнении предвыборных обещаний. Об этом она заявила в ролике, опубликованном в Facebook.

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Егорова убеждена, что украинский лидер некомпетентен в рамках своей должности и у него лучше получалось обличать алчных чиновников в кино. Кроме того, она упрекнула главу государства в отсутствии должного реагирования на пандемию коронавируса.

По ее мнению, Зеленский не заинтересован в освоении роли президента, а выполняет лишь актерскую функцию, выезжая на съемки на фоне государственного флага и зачитывая написанный другими людьми текст.

«Сейчас, когда вы пытаетесь изобразить из себя Илона Маска, когда вы стоите в дорогом костюме, когда вы читаете чужой текст, вы выглядите смешно, неубедительно», — подчеркнула журналистка.

Она также призвала украинского лидера «закончить этот фарс», который Зеленский «играет для всей страны и для всего мира».

Зеленского не раз упрекали в невыполнении предвыборных обещаний. Например, в ноябре руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак напомнил, что глава государства обещал посадить коррупционеров, ввести понятие «закон один для всех», а также создать условия для возвращения украинцев из эмиграции. Однако этого, по словам Спивака, не произошло.

Сам украинский лидер в марте в интервью изданию The Guardian признался, что его президентство похоже на управление дырявым судном, которое продолжает держаться на плаву. Он отметил, что «кругом дыры», которые он пытается заткнуть «руками и ногами».

Зеленский стал президентом Украины, победив во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года. За него проголосовали более 73% избирателей.

Во время торжественной речи, которая последовала за этим, политик, помимо прочего, пообещал завершить конфликт в Донбассе, призвал отменить депутатскую неприкосновенность, распустил Верховную раду и позвал эмигрировавших украинцев обратно на родину.

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