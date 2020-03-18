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Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Абсолютный чемпион мира в первой тяжелой весовой категории, украинский боксер Александр Усик попросил использовать его русский вариант имени.

В интервью Behind the Gloves, опубликованном на YouTube в марте, американская журналистка поинтересовалась, как же правильно писать его имя через «А» или через «О».

По словам женщины, когда в титрах они пишут один из вариантов, некоторые фанаты заявляют, что это неверно.

«Александр. Буква «А». Александр — это по-русски, Олександр — по-украински. Мне нравится Александр», — заявил он.

Усик неоднократно подвергался критике украинских радикалов и нацоналистов из-за того, что не поддается русофобским настроениям на Украине.

В декабре он рассказал, почему предпочитает говорить на русском языке, а не на украинском.

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