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Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».

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«Выйдут войска — и мы зайдем. Если мы зайдем, мы сразу вернем наших людей к жизни. Потом граница, потом выборы», — сказал украинский президент 17 апреля в эфире телеканала «Украина».

При этом Зеленский подчеркнул, что сначала планирует получить контроль на границе с Россией, а только потом провести выборы в регионе.

Данный сценарий противоречит Минским договоренностям, подписав которые, Киев согласился на проведение местных выборов, затем предоставление особого статуса Донбассу. И только после выполнения этих условий может начать контролировать границу.

В 2014 году Киев начал военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота в стране. Вооруженное противостояние длится по сей день. При этом ответственность за ситуацию украинские власти перекладывают на Россию, обвиняя ее во «вторжении».

Москва не раз подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и указывала на отсутствие военных в Донбассе.

Кроме того, российские власти, выступающие посредниками в переговорах между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, призывали Киев к скорейшему урегулированию конфликта.

16 апреля республики Донбасса и Киев обменялись удерживаемыми лицами. Однако обмен не состоялся по формуле «всех на всех», как того требуют Минские соглашения.

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