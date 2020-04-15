На Украине допустили нанесение ракетного удара по России

Украина может нанести удар по российским объектам реактивной системой залпового огня «Ольха», заявил Директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман.

Предприятие занимается производством и утилизацией ракетного топлива. Из-за кризиса на Украине завод оказался в тяжелой ситуации. В интервью censor.net. Шиман посетовал, что Киев прекратил финансирование предприятия, и из-за этого Украина может остаться без средств «сдерживания» России.

«С начала года мы не получаем финансирования, в гособоронзаказ в 2020 году на нас и на реализацию программ предприятия деньги до сих пор не предусмотрены… Финансирование завода остановлено, мы были вынуждены уволить с начала года 687 человек», — отметил он.

Шиман указал, что твердое ракетное топливо необходимо для всех серийных и перспективных украинских ракет, и без него вся ракетная отрасль просто остановится. В частности ВСУ не получат «Ольху» — единственные ракеты относительно дальнего действия.

«Удары «Ольхой» могут быть нанесены и по их (российской. — Ред.) критической инфраструктуре, вроде того же «Каменского» (НПЗ в городе Каменск-Шахтинский Ростовской области. — Ред.). А если «Ольхи» в войсках не будет — то чем бить по тылам противника?» — заявил Шиман.

На Украине неоднократно звучали резонансные заявления о возможности атаковать Россию. Так, в ноябре политолог Тарас Загородний призвал создать ракеты, способные достать российские АЭС и ударить по ним, создав «ядерный взрыв».