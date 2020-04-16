Киев и ДНР завершили первый в 2020 году обмен пленными

Киев и самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) завершили процедуру обмена пленными, которая стала первой в 2020 году. Об этом сообщила представитель ДНР в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам, омбудсмен Дарья Морозова 16 апреля.

Обмен состоялся без каких-либо происшествий, отмечает Донецкое агентство новостей. Донецку было передано 10 человек, Киеву — девять, один от обмена отказался, сообщает «Интерфакс».

При этом в офисе президента Украины Владимира Зеленского утверждают, что Киев вернул 19 своих граждан, а обмен происходит в формате «всех на всех», пишет «РИА Новости».

Процедура проходила в районе контрольно-пропускного пункта «Майорск» на линии соприкосновения. Участники обмена были в масках и старались соблюдать социальную дистанцию на фоне пандемии коронавируса.

На месте присутствовали наблюдатели ОБСЕ, сотрудники совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и представители омбудсмена ДНР.

Дата обмена была объявлена накануне, 15 апреля, об обмене стороны условились 8 апреля. Уполномоченный по правам человека ЛНР Ольга Кобцева рассказала «Известиям», что данный вариант договоренностей является компромиссным. В Минских соглашениях прописан обмен «всех на всех», однако согласовать его стороны до сих пор не могут.

Предыдущий этап обмена пленными между сторонами состоялся в конце декабря 2019 года под Горловкой. Украина передала 61 гражданина в ДНР и 63 — в ЛНР (самопровозглашенную Луганскую Народную Республику). В Киев отправились 76 человек.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.