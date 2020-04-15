Республики Донбасса и Киев обменяются пленными 16 апреля

Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) планируют обменяться пленными в четверг, 16 апреля. Об этом заявил представитель ЛНР в политподгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник в среду, 15 апреля.

По словам Мирошника, республики Донбасса уже провели действия по процедурной очистке и организационной подготовке.

«Обмен пройдет по формуле, ранее согласованной в Контактной группе. Если он сорвется, то теперь уже только по вине Киева. Увы, прецеденты были», — цитирует его ТАСС.

О планах провести обмен 16 апреля также заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

14 апреля Гуманитарная подгруппа контактной группы по Донбассу согласовала детали обмена пленными. Тогда дата не называлась, но говорилось, что это должно произойти до Пасхи (19 апреля).

Основные переговоры завершились 8 апреля. Тогда Киев и республики договорились об обмене удерживаемыми лицами. В ДНР рассчитывают передать Киеву 8 человек и вернуть 10 своих, в ЛНР — 11 и 8 соответственно.

Уполномоченный по правам человека ЛНР Ольга Кобцева рассказала «Известиям», что это компромиссный вариант договоренностей. В Минских соглашениях прописан обмен «всех на всех», однако согласовать его стороны всё еще не могут.