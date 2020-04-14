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Киев и республики Донбасса согласовали детали обмена пленными до Пасхи

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Гуманитарная подгруппа контактной группы по Донбассу согласовала детали обмена пленными между самопровозглашенными республиками и Киевом, сообщил во вторник, 14 апреля, спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау.

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При этом политическое урегулирование конфликта остается в подвешенном состоянии

Обмен состоится до Пасхи, 19 апреля.

«Сегодня согласовала детали будущего взаимного освобождения и обмена лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом на востоке Украины», — говорится в заявлении, распространенном офисом ОБСЕ на Украине.

Сами переговоры завершились 8 апреля. Тогда Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики договорились об обмене удерживаемыми лицами. В ДНР рассчитывают передать Киеву 8 человек и вернуть 10 своих, в ЛНР — 11 и 8 соответственно.

Уполномоченный по правам человека ЛНР Ольга Кобцева рассказала «Известиям», что данные договоренности являются компромиссом, так как в Минских соглашениях прописан обмен «всех на всех», однако договориться об этом стороны всё еще не могут.

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