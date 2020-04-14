Госпошлину для жителей Донбасса при получении гражданства РФ предложили отменить

В Госдуму 14 апреля поступил законопроект, который предлагает отменить госпошлину для жителей Донбасса при получении российского гражданства. Документ в нижнюю палату парламента внесла группа депутатов и членов Совета Федерации.

В настоящее время госпошлина за прием или восстановление в гражданстве Российской Федерации составляет 3,5 тыс. рублей.

«Учитывая соотношение размера реальных доходов населения народных республик к размеру взимаемой государственной пошлины, считаю необходимость ее уплаты чрезмерной», — рассказал «Известиям» один из авторов законотворческой инициативы депутата Госдумы от Крыма, координатор интеграционного комитета «Россия — Донбасс» Андрей Козенко.

По официальным данным, среднемесячная заработная плата по состоянию на второе полугодие 2019 года на территории самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) составила 10 979 рублей, а средний размер пенсионных выплат — 4966 руб.

В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) — 12 036 рублей и 4937 рублей соответственно. При этом минимальный размер пенсии, которую получала почти половина пенсионеров республик Донбасса, составляла 3194 рублей.

Авторы законопроекта отмечают, что повышение уровня благосостояния жителей Донбасса, доведение к 2022 году размера выплат до уровня средних заработной платы и пенсий регионов Российской Федерации является первостепенной задачей народных республик, основным направлением их государственной стратегии.

«Но, несмотря на принимаемые меры, для многих жителей республик трудоспособного возраста уплата пошлины за получение российского паспорта до сих пор является тяжким бременем, а для пенсионеров и других категорий граждан, находящихся на соцобеспечении, и вовсе непосильной задачей», — говорится в пояснительной записке.

В начале марта правительство поддержало законопроект.

Около 277 тыс. жителей ДНР и ЛНР в 2019 году получили российское гражданство, рассказала «Известиям» 28 января руководитель главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, объединившись позднее в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.