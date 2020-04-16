Вскрылся обмен: Киев и Донбасс могли вернуть друг другу более 200 лиц

Из-за позиции украинской стороны между Киевом и Донбассом не удалось провести масштабный обмен пленными: изначально самопровозглашенные республики собирались вернуть в ЛНР и ДНР около 200 человек. Об этом «Известиям» рассказали в Луганске . Впрочем, даже состоявшийся 16 апреля ограниченный обмен несет в себе позитивный сигнал в преддверии Пасхи. Между тем, в Верховной раде заверили «Известия», что подобные шаги по-прежнему подтверждают намерения Владимира Зеленского добиться мира на востоке страны. В Госдуме, однако, считают, что политической воли президента Украины явно не хватает для более масштабных шагов . По мнению экспертов, обмен пленными — наименее болезненный вопрос, который не вызывает бурного недовольства со стороны местных радикалов.

Без широких жестов

Между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся уже второй обмен пленными с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента. Ранее в сентябре 2019 года схожий процесс произошел между Украиной и Россией — тогда две страны обменялись удерживаемыми лицами. В четверг ДНР передала Киеву девять человек, а в республику вернулись 10 пленных. ЛНР отправила на подконтрольную Украине территорию 11 лиц, в обмен получив четырех человек. Суммарно стороны обменялись пленными по формуле «20 на 14».

По мнению представителя ЛНР в политической подгруппе в Минске, советника главы республики Родиона Мирошника, апрельский обмен — это важный гуманитарный акт в преддверии Пасхи, однако его явно недостаточно для урегулирования конфликта в целом . Политик пояснил «Известиям», что изначально мероприятие должно было стать намного более масштабным, но «это тот минимум, который удалось выдавить из Украины».

— Из-за позиции Киева обмен оказался крайне малочисленный. Были все основания сделать его в два-три раза больше. Мы со стороны республик подавали общие списки где-то на 200 человек. Но пришлось пойти на такой компромисс , чтобы процесс взаимодействия между сторонами не был совсем заморожен, — заявил «Известиям» Родион Мирошник.

МИР Вскрылся обмен Украинский военнослужащий во время обмена пленными Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

По его мнению, г уманитарный трек — наиболее удобный для украинской стороны, чтобы «демонстрировать движение в урегулировании» . При этом в вопросах безопасности, а также на политическом и экономическом направлениях никаких коренных изменений не происходит , отметил он.

— Обмены — это важно. Но мы можем их проводить бесконечно, пока не прекратятся военные действия. Экономическую блокаду Киев не снимает, по безопасности и в политических вопросах также без изменений. То есть идет, скорее, имитация мирного процесса, — уверен Родион Мирошник.

Впрочем, луганский политик признал, что стороны обсуждают участки для нового разведения на линии соприкосновения . Однако, «вопросов поставлено много, а точек ни одной» — графики процесса, а также время и место так и не были закреплены документально, хотя это и одна из договоренностей декабрьского саммита «нормандской четверки». Кроме того, и создание Консультационного совета, о котором заявили 11 марта в Минске, для прямых дискуссий между Киевом и представителями Донбасса фактически заморозилось на начальном этапе.

Споры о прогрессе

Обмен пленными, конечно, надо было проводить, но помимо этого Киев брал на себя и другие обязательства на последней «нормандской» встрече, напомнил «Известиям» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

— Ведь после обмена должен был пройти новый «нормандский саммит». Но Украина дальше не пошла и ничего не сделала. К тому же, вмешался коронавирус. Обмен важен для людей, но на само урегулирование он уже так не влияет, — заверил «Известия» депутат.

По его мнению, Владимиру Зеленскому не хватает политической воли, чтобы реально сдвинуть дело с мертвой точки и привести свою страну к миру . Пока дело ограничивается только обменами, никаких серьезных изменений в Донбассе ждать не приходится, а «ведь время и возможности уходят», уверен Леонид Калашников.

В Верховной раде с этим не согласны . Как рассказал «Известиям» член профильного комитета украинского парламента по вопросам урегулирования ситуации в Донбассе, внефракционный депутат от партии «Оппозиционный блок» Вадим Новинский, обмен пленными — это в любом случае определенный прогресс и выполнение достигнутых ранее в Париже договоренностей. По его мнению, говорить об отсутствии подвижек — неправильно, поскольку еще год назад на треке урегулирования не делалось абсолютно ничего.

МИР Вскрылся обмен Обмен пленными между ДНР и Украиной Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

— Все идет постепенно. Может, не так быстро, как нам хотелось бы. Но это позитивный шаг, направленный на урегулирование в целом. То, что было год назад, и то, что есть сейчас — это день и ночь. Только слепой не может заметить, что произошло за этот период. Нам бы, наверное, хотелось быстрее, но быстрее политический корабль не разворачивается. Когда вся государственная машина была направлена в одну сторону, попробуй-ка разверни быстро. Резко можно и лоб расшибить, — считает депутат Верховной рады.

Вадим Новинский подчеркнул: Владимиру Зеленскому надо дать больше времени, потому что тот «искренне хочет добиться мира». Однако определенные внутренние и внешние факторы пока не позволяют президенту в полной мере активизировать этот процесс. Кроме того, позитивным шагом может стать реализация идеи Консультативного совета, куда войдут представители Киева и Донбасса.

Кто мешает

Так или иначе, пока Владимира Зеленского уверенно можно записать в специалисты по обмену. Украинский лидер пообещал вернуть всех граждан страны домой и медленно, но верно старается в этом вопросе не отступать от своих слов. По всем другим направлениям урегулирования президент сталкивается с противодействием «партии войны», пояснил «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский . По словам эксперта, гуманитарный трек — единственный, где радикалы не столь громко выражают недовольство действиями нынешней власти в Киеве. Впрочем, и здесь порой наблюдается критика, поэтому обмены происходят порционно, а не масштабно, считает политолог.

— Конечно, любые обмены, даже ограниченные, — уже позитив. Когда люди во время конфликта возвращаются домой — это положительный сигнал. В классической конфликтологии есть такое понятие: усиление доверия между сторонами, — сказал «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. — Но военное противостояние продолжается, а значит прогресса нет.

МИР Вскрылся обмен Обмен пленными между ДНР и Киевом на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

По его мнению, у президента Украины и его окружения сейчас, видимо, есть возможность двигаться только по этому направлению. Загвоздка — в ограниченном ресурсе и отсутствии достаточной политической воли, что во многом объясняется внутриукраинскими причинами. Впрочем, активность местных радикалов и «партии войны» — это проблема президента и его команды, которую нынешняя власть должна решить, если собирается в итоге реализовать свои планы по мирному урегулированию. Без этого остановить войну в Донбассе не получится, добавил политолог.