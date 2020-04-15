Пираты Азовского моря: зачем Украине новая база флота

Украина построит базу военно-морских сил на Азовском море. Местом дислокации станет город Бердянск, где возведут новые причалы для боевых катеров и жилые дома для личного состава. Стройку обещают закончить к концу 2021 года, на возведение объектов потратят $20,2 млн. «Известия» разбирались в том, для чего Киеву новый военный объект.

«России ничего не надо делать»

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил проект строительства базы «Восток» в Бердянске. «Важно иметь свои корабли в этом месте. Ведь таким образом мы защитим наши порты, нашу торговлю. Это прямая помощь экономике», — заявил глава государства в ходе визита в Запорожскую область.

Предполагается, что «Восток» построят за полтора года. В 2020 году Бердянский морской торговый порт передаст часть инфраструктуры Военно-морским силам Украины (ВМСУ). В 2021 году на отведенной территории возведут три новых причала, административные здания, проведут дноуглубительные работы.

Кроме того, в Бердянском государственном педагогическом университете откроют военную кафедру для подготовки офицеров. В спальном районе Бердянска для семей военнослужащих построят несколько многоэтажек.

Общий бюджет проекта составит 553 млн гривен (20,2 млн долларов).

Представители ВМСУ говорят, что запланированная глубина позволит содержать на «Востоке» 12 катеров . «Сюда планируется перебазировать два дивизиона катеров типа «Гюрза». Здесь же разместят дивизион патрульных катеров Mark VI, которые в следующем году Украина должна получить от США», — утверждают военные. В Бердянск также собираются передислоцировать противоподводные диверсионные силы и батальон морской пехоты.

Не обошлось без скандалов. Пресс-служба президента Украины в числе прочих опубликовала фотографию осмотра Зеленским подробного плана будущей базы. Благодаря сливу можно узнать причальный фонд и строения, корабельно-катерный и личный составы, а также схему размещения объектов. «России вообще ничего не надо делать, вы сами им все сообщили», — возмутился украинский военный эксперт Тарас Чмут.

В бой идут ветераны

О создании базы в Бердянске на Украине заговорили в 2016 году. «Надеюсь, что вскоре эта жемчужина на северном побережье Азовского моря станет местом постоянной дислокации для подразделений береговой артиллерии и одного-двух дивизионов артиллерийских катеров. Очень приятно, что 501-й отдельный батальон морской пехоты уже находится на территории бывшей базы отдыха», — говорил тогда командующий ВМСУ Игорь Воронченко.

Реально созданием базы в Азовском море Киев занялся в сентябре 2018 года. Тогда в Бердянск из Одессы перебросили малые бронированные артиллерийские катера «Кременчуг» и «Лубны». По морю Киев сделать это не решился — после воссоединения с Крымом Россия полностью контролирует Керченский пролив. Плавсредства перевезли на автотрейлерах по суше.

В конце сентября 2018-го из Одессы в Бердянск отправились два украинских корабля — поисково-спасательное судно «Донбасс» и буксир «Кореец». Оба — ветераны. Первое построили в 1970 году, второе — в 1973. Переход из Черного в Азовское море дался им нелегко. Корабли шли три дня, двигались со скоростью три узла, то есть передвигались медленнее судов парусной эпохи.

берд Украинские бронекатера и буксир у причала в Керчи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

Для прохождения Керченского пролива корабли запросили у России разрешение, заказали лоцмана. Все это не помешало украинским СМИ сообщить об ошеломительном успехе ВМСУ. Журналисты утверждали, что «Донбасс» и «Кореец» нанесли «удар по скрепам» России.

В ноябре 2018 года Киев предпринял последнюю на сегодня новую попытку усилить ВМСУ в Азовском море. На этот раз, правда, успеха достичь не удалось. Пройти Керченский пролив попытались буксир и два бронекатера. Они не уведомили о своих планах Россию, на полном ходу шли на Крымский мост, не отвечали на запросы и совершали опасные маневры.

Российские пограничники задержали украинцев. Инцидент поставил две страны на грань полномасштабной войны, но дальнейшего обострения стороны избежали. Украинские моряки вернулись на родину в сентябре 2019 года в рамках обмена заключенными. В ноябре 2019-го Москва вернула Киеву плавсредства, сейчас их ремонтируют на заводе в Николаеве.

Крупный «Калибр»

Бердянск находится на северном побережье Азовского моря. Теоретически база ВМСУ может угрожать как Крыму, так и Ростову-на-Дону, где расположен штаб Южного военного округа ВС РФ.

Однако на практике у украинских моряков мало поводов для оптимизма. Украинские бронекатера проекта «Гюрза-М» изначально создавались для борьбы с браконьерами в плавнях и устье Дуная. На плавсредствах предусмотрена малая осадка — всего около метра, и только противопульное бронирование в 5–10 мм. Вооружение практически аналогично вооружению на украинских бронетранспортерах БТР-3Е.

берд Макет крылатой ракеты «Калибр» на выставке «Армия-2016» Фото: commons.wikimedia.org

В составе Черноморского флота 11 кораблей оснащены крылатыми ракетами «Калибр», которые способны накрыть цель в радиусе 2,5 тыс. км, то есть из Азовского или Черного морей могут поразить любую точку на территории Украины. На вооружении ракетного крейсера «Москва» стоит комплекс П-1000 «Вулкан», дальность стрельбы которого достигает 1 тыс. км. Находясь в Севастополе, он может накрыть не только побережье Азовского моря, но и позиции украинских силовиков в Донбассе.

Нет шансов и «потолкаться в море». По итогам 2019 года Черноморский флот получил 10 кораблей и судов, в том числе три десантных катера, патрульный корабль, морской тральщик. В 2020 году ЧФ должен получить еще 16 современных кораблей.

Заперты в море

Эксперты говорят, что база в Бердянске не поможет решить практические задачи. Например, сопровождать торговые суда бронекатера смогут только в пределах Азовского моря. Для прохода в Черное море, как и раньше, потребуется разрешение российских властей.

Зато строительство базы будет способствовать невротизации украинского общества, нагнетанию милитаристских настроений.

Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько считает, что опасность «Восток» будет представлять, если там разместится не только украинская, но и иностранная инфраструктура. «Американцы уже обучают украинских военнослужащих, консультируют министерство обороны. Допускаю, что США попытаются установить в Бердянске свою технику, станции наблюдения. В этом случае возникнет угроза военного конфликта », — говорит эксперт.