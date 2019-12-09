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ВМС Украины сформировали новый дивизион из четырех кораблей в Азовском море

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Фото: РИА Новости
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Военно-морские силы (ВМС) Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко. Пунктами базирования стали порты Мариуполя и Бердянска, передает «Интерфакс-Украина».

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Сейчас в составе дивизиона находятся поисково-спасательное судно «Донбасс», морской буксир «Корец», а также малые бронированные артиллерийские катера «Лубны» и «Кременчуг».

До создания дивизиона надводные силы действовали в составе тактической группы «Тритон», уточняет REGNUM.

В дальнейшем Украина планирует наращивать состав за счет введения боевых единиц.

29 октября правительство страны приняло ряд решений по усилению безопасности граждан Украины в акватории Азовского моря, сообщает RT. Оно включило прилегающие к морскому порту Мариуполя территории к водному пространству, по которому принимаются меры безопасности в соответствии с Кодексом торгового мореплавания.

19 сентября депутат крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что НАТО не получит доступ к Азовскому морю и не сможет разместить там свои военные корабли. Судам альянса «нечего делать» в этой акватории, подчеркнул он.

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